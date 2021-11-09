Servis aracı dereye uçtu! 20 öğrenci yaralandı

Son dakika: Öğrenci servisi dereye düştü! Çok sayıda yaralı var - Haberler

DHA

İlçede seyir halinde olan servis midibüsü, bir bağlantı köprüsünden dere yatağına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre kazada ilk belirlemelere göre 20 öğrenci yaralandı. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, öğrenci servisinin bağlantı köprüsünden aşağıya devrildiğini belirterek, çevre ilçelerden olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiğini bildirdi.

Sağlık, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin gereken müdahaleyi yaptığını aktaran Yavuz, yaralıların ambulanslarla hastanelere sevk edilmeye devam ettiğini kaydetti.