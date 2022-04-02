Oğlunun darp edildiğini öğrendi! Korkunç olay!

İHA

Son dakika haberler... Edirne'nin Keşan ilçesi Yeni Mescit Mahallesi’nde kan donduran bir olay meydana geldi.

OĞLUNUN DARP EDİLDİĞİNİ ÖĞRENDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine ve edinilen bilgiye göre, H.E. isimli kişinin oğlunu darp ettiğini öğrenen F.K., hesap sormak için H.E.’nin evine gitti.

BIÇAKLA BOYNUNDAN YARALADI

İki kişi arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Arbede sırsında F.K. yanındaki bıçak ile H.E.’yi boynundan yaraladı.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Olayın haber verilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boynundan bıçakla yaralanan kişi, durumunun kritik olduğu bilgisine ulaşılırken, gözaltına alınan F.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.