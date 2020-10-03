Son dakika şoke eden olay! Oğlunu 3 ay arayla 2 kez vurdu!

DHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 3 Temmuz'da meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan Kemal Bulut (70) ile oğlu Nazım Bulut (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş eden Kemal Bulut, oğlunu bacaklarından yaraladı. Olaydan sonra gözaltına alınan baba, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OĞLUNU BİR DAHA VURDU, AĞIR YARALI

DHA'da yer alan habere göre baba ve oğlu arasında dün akşam saatlerinde bir kahvehanede karşılaştı ve yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Bulut tabancayla oğluna ateş etti. Nazım Bulut başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

OLAYDAN SONRA KAÇTI AMA YAKALANDI

Kahvehanedekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bulut tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan Kemal Bulut, Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bulut, bugün adliyeye sevk edildi.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN VURDUM"

Baba Bulut, polise verdiği ifade de, "Önceki vurmamda eve alkollü gelmişti. Ben de kendimi korumak için vurmuştum. O günden beri aramızda husumet vardı. Kahvehanede yeniden karşılaştık. Benle tartışıp küfür etti. Sonra üzerime yürüdü, kendimi korumak için tabancayla vurdum" dediği öğrenildi.