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Adana'da bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen 14 yaşındaki oğlunu, kocasıyla birlikte azmettirdiği iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası verilen firari sanık yakalandı.
AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık bir yıl önce Ali Genç'i pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen 14 yaşındaki oğlu M.F.K'yi kocası Ali Rıza K. ile azmettirdiği öne sürülen sanık Sultan K'yi, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından yakalamak için çalışma başlattı.
EVDEN ÇIKARKEN OPERASYON DÜZENLENDİ
Ekipler, yaptığı araştırmayla Sultan K'nin, merkez Yüreğir ilçesindeki adresinden ayrılıp Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Sultan K'nin yakalanmamak için kilo verip giyim tarzını da değiştirdiği bilgisine ulaşan ekip, mahallede yaptığı detaylı araştırmanın ardından firari sanığın saklandığı adresi tespit etti. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan kadın, evden çıktığı sırada yakalandı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sultan K. daha sonra cezaevine gönderildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTI
Adana'da annesi Sultan K. ile ilişkisi olduğu öne sürülen Ali Genç'i, 21 Eylül 2018'de pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki M.F.K. ile azmettirici oldukları iddiasıyla anne ve babası Ali Rıza K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 21 Ağustos'ta görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık M.F.K'yi önce müebbet hapis cezasına mahkum etmiş, daha sonra sanığı, cezasını 5 yıl 10 ay hapis cezasına indirip tutuklulukta kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etmişti. Duruşmada, anne Sultan K.'ye "oğlunu cinayete azmettirme" suçundan müebbet, başka bir suçtan cezaevinde bulunan baba Ali Rıza K.'ye ise aynı suçtan 18 yıl hapis cezası verilmişti. Anne Sultan K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.
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