Merkez Bankası aralık ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 78,0 seviyesinde gerçekleşti.

Kapasite kullanım oranı ocak ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1736 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak hesaplandı