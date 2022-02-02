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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "Geçtiğimiz yıl ihracatta Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştık. Ekonomideki rotamız yatırım, üretim, ihracat ve istihdam. İhracatçı sayımız 101 bini aştı. İhracatımız daha güçlü ve çeşitli bir yapıya kavuşmuştur. İhracatımız geçen yılının ocak ayına göre yüzde 17 artarak 17.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatı. İthalat ise 28 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi geçtiğimiz yıla göre yüzde 38 artışla 45.6 milyar dolara yükselmiştir." dedi

OCAK AYINDA İHRACAT YÜZDE 17.3 ARTTI

2022 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, yüzde 17,3 artarak 17 milyar 593 milyon dolar, ithalat, yüzde 55,2 artarak 28 milyar 32 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 38 artarak 45 milyar 625 milyon dolar oldu. 2022 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracatın ithalatı karşılama oranı 20,3 puan azalarak yüzde 62,8 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5.6 puan azalarak yüzde 88,3 olarak

gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya %11,4 artışla 1 milyar 616 milyon dolar, ABD %32,6 artışla 1 milyar 233 milyon dolar ve İtalya %18,8 artışla 1 milyar 27 milyon dolar oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı % 49,1 oldu.

EN FAZLA İTHALAT RUSYA'DAN YAPILDI

Ocak ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla; Rusya % 149,8 artışla 4 milyar 564 milyon dolar, ABD %328,6 artışla 3 milyar 109 milyon dolar ve Çin %40,8 artışla 3 milyar 94 milyon dolar oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı % 58,6 oldu.

EN FAZLA İHRACAT "ARA MALLARI" GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Ocak ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat "Hammadde (Ara malları)" %22,3 artışla 9 milyar 156 milyon dolar grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Tüketim Malları" %9,2 artışla 6 milyar 438 milyon dolar ve "Yatırım (Sermaye) Malları” %18,9 artışla 1 milyar 860 milyon dolar grupları takip etti.

Ocak ayında Geniş Ekonomik Grupların(BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat "Hammadde (Ara malları)" %70,7 artışla 23 milyar 519 milyon dolar grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Yatırım (Sermaye) Malları" %10,2 artışla 2 milyar 777 milyon dolar ve "Tüketim Malları” %1,7 azalışla 1 milyar 723 milyon dolar grupları takip etti.

İHRACATTA EN BÜYÜK PAY İMALAT SANAYİNDE GERÇEKLEŞTİ

Ocak ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi %93,3 (16 milyar 416 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü %4,1 (714 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü %2,1 (368 milyon dolar)oldu.

Ocak ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi %62,9 (17 milyar 631 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü %28,5 (7 milyar 984 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü %4,3 (1 milyar 210 milyon dolar) oldu.

2021'DE REKOR İHRACAT

Türkiye, Kovid-19 salgınına rağmen ihracatta aylık ve yıllık bazda ilklerin yaşandığı 2021'i, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen 211 milyar dolar ihracat hedefinin üzerinde kapattı.

Ülke ihracatı geçen yıl 2020'ye göre yüzde 32,9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşirken ithalat da yüzde 23,6 yükselişle 271 milyar 355 milyon dolar olmuştu.

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