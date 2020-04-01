01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma Bakanlığı arasında polemik konusu olan şehir hastanesi yoluna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yolları Bakanlığımızca yapılacak" dedi.
İBB VE BAKANLIK ARASINDAKİ POLEMİK
Şehir Hastanesi'nin yolu bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirmişti.
Cumartesi günü Cumhurbaşkanı kararıyla Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınan Cahit Turhan, daha önce yaptığı açıklamada "Haziran ayında açılacak olan İstanbul Şehir Hastanesi'ne yapılacak olan ihalesi gerçekleştirilmiş, şantiyeleri kurulmuş karayolu ve metro hattı çalışmalarını İmamoğlu durdurdu. Böyle bir belediye başkanı olabilir mi? Buradan bu tutumu tüm Türkiye'ye şikayet ediyorum. Cumhurbaşkanımız konuyu duyduğunda 'Biz İstanbulluları bu tür yöneticilerin eline mi bırakacağız' dedi ve talimat verdi. 'Yapmazlarsa hükümet olarak biz yapacağız. Biz tüm Türkiye'nin hükümetiyiz" ifadelerini kullanmıştı.
İBB'den yapılan açıklamada ise "Başakşehir Şehir Hastanesi’ne ulaşım için 2017’de metro çalışmaları, 2018’de de karayolu inşaatı durduruldu. 25 Aralık 2019’da ise İstanbul Valiliğinde yapılan toplantıda Başakşehir Hastanesi çevre yollarının birinci öncelik olduğu belirtildi. ve gerekli bütçe istenmiş olmasına rağmen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı herhangi bir girişimde bulunmadı" denilmişti.
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