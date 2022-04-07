O kenti toz bulutları sardı! Her yer çamura büründü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşamdan beri etkili olan toz bulutları hayatı olumsuz etkiledi.

İHA'nın haberine göre, tablonun ardından öğrenciler dışında dışarı çıkanların sayısı azaldı.

İlçeye bağlı Taşarası, Günyüzü, Başaran, Ayvalık, Bolağaç ve Mutluca köylerinde etkili olan toz ilk baharda çiçek açan ağaçları da vurdu.

Yağmur bekleyen bölge halkı toprak ve toz içinde kalan araçlarını yıkama derdine düştü. Toz bulutu etkisini sürdürüyor.