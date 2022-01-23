Son dakika: O ilde yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verildi

AA

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşanmaması için kararın alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Valiliğimizce; halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim ve öğretim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 24 Ocak 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın aynı gün idari izinli sayılacakları da belirtildi.