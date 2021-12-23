Son dakika: O ilde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

AA

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik tahminlere göre ilimizin de içerisinde bulunduğu bölge genelinde 23-24-25 Aralık 2021 Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden tüm ilçelerimizde taşımalı eğitime 24 Aralık 2021 Cuma günü bir (1) gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına valiliğimizce karar verilmiştir."