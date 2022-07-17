O iddiaya sert tepki! Fotoğrafla yalanlandı

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Milli Savunma Bakanlığı İletişim Danışmanı Ekrem Okutan, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

Okutan, "Sayın Bakanımız Hulusi Akar, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’ne güya katılmamış! Bu iddiayı ortaya atanların derdi başka! Utandınız mı, utanmazsınız. Utanılacak yüzünüz olsa bu yalanları ortaya atmazdınız zaten..." ifadelerini kullandı.