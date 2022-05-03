O anlar kamerada! "Sırtımdan vuruldum anne!"

İstanbul Sultangazi'de önceki gün saat 23.05 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Şehit Özay Gezgin Deprem Eğitim Parkı'nda akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.
BİRİ SIRTINDAN DİĞERİ KALÇASINDAN VURULDU
DHA'da yer alan habere göre parkta sohbet eden Yusuf T. ve Şehmus K., kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vuruldu. Şehmus K. kalçasından, Yusuf T. sırtından yaralanırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.
"BENİ MÜCAHİT VURDU ANNE"
Kanlar içerisinde yere yığılan yaralıların yardımına çevredekiler koştu. Yüzüstü yerde yatan Yusuf T., cep telefonu ile annesini aradı. Yusuf T., annesine kendisini Mücahit isimli bir kişinin sırtından vurduğunu belirtti.
İKİ GENÇ DE HASTANEYE KALDIRILDI
Yusuf T., yaşananları annesine anlatıp, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Telefon görüşmesinden sonra Yusuf T. ve Şehmus K.'nın çevredekilerin yardımıyla Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Mahalle esnafı Enes Ücal, "Birden bir yoğunluk oldu. Herkes parka doğru koşmaya başladı. Daha sonra polis ve olay yeri inceleme geldi. Olayda iki yaralı varmış. Bu parkta sürekli kavga oluyor" dedi. O anlar kameraya da yansıdı.
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