O anlar kamerada! Oğlu katletti!

İHA

İstanbul'da, önceki gece saat 00.30 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işten dükkana dönen elektrik ustası Rüstem Dulkadir (40), oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

OĞLU OLAY YERİNDEN KAÇTI

İHA'da yer alan habere göre dükkan içinde bir süre boğuşarak dışarı çıkan ikili, dışarıda da kavga etmeye devam etti. Bıçaklanan Rüstem Dulkadir yere yığılırken, oğlu ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak yaralarıyla ağır yaralanan elektrik ustası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde güvenlik kamerası ile delil incelemesi yaptı. Polis, olaydan sonra kayıplara karışan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

"BAĞRIŞMALAR ÜZERİNE DIŞARI ÇIKTIK"

Yaşananları anlatan esnaf Turan Abay "Gece saat 00.30 sıralarıydı. Biz sesler üzerine dışarı çıktık. Bağırma sesleri duyduk. Komşumuzun yerde yattığını gördüm. Ambulans falan geldi. Müdahale ettiler. Bıçaklayan oğlu olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Öte yandan saldırganın dükkana gelişi kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde Rüstem Dulkadir ile oğlu arasında bir süre arbede yaşanıyor. Saldırgan oğul, bıçakla 40 yaşındaki adama defalarca yaralıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.