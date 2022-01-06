O anlar kamerada! Kaşla göz arasında 11 çeyrek!

İHA

İstanbul'da, önceki gün saat 13.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda akılalmaz bir hırsızlık meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde bir kuyumcuya gelen hırsız, bir yandan sigara içerken diğer yandan da tezgahtarla sohbet etmeye başladı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre bir süre sonra tezgahtar içeriye giren başka bir müşteriyle ilgilenmeye başladı. Bunu fırsat bilen şüpheli, tezgahta duran yaklaşık 15 bin lira değerindeki yeni dökülmüş 11 adet çeyrek altını çaldı. Zanlı ardından kuyumcudan hızla çıkarak kaçtı. Hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Tezgahtar olayı fark etmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri incelemeye alarak çalışma başlattı.

OTELDE GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin K.A. olduğunu tespit eden Şişli polisi, zanlının otelde kaldığını belirledi. Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’ndaki otele şafak baskını yapan polis ekipleri, K.A.’yı kıskıvrak yakaladı.

ALTINLARI BOZDURUP HARCAMIŞ

Gözaltına alınan şahıs altınları Fatih Kapalıçarşı’da bir kuyumcuda bozdurup paraya çevirdiğini ve bir kısmını da harcadığını itiraf etti. Üstünden yaklaşık 9 bin lira çıkan şahıs, paralarla birlikte Şişli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.