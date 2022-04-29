O anlar kamerada! Cenazede feci kavga!

İHA

İstanbul'da olay önceki akşam Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'ndeki bir caminin avlusunda saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

CENAZEYİ BIRAKIP KAVGAYA GİRİŞTİLER

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, cenaze getirilmeden önce akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Cenaze camiye getirildiği sırada ise tartışma büyünce taraflar cenazeyi bırakıp kavgaya tutuştu.

OLAY YERİNE POLİS GELDİ

İki taraf yumruk yumruğa birbirine vurmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için uzun süre uğraştı.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

Polisin uğraşları sonucu taraflar ayrıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"ARAÇLARDAN İNER İNMEZ KARGAŞA ÇIKTI"

Kavga sırasında sokakta bulunan Mücahit Kincüce isimli görgü tanığı, “Kavga saat 22.00-23.30 aralarında meydana geldi. Araçlardan iner inmez kargaşa çıktı. Tahmin ettiğim kadarıyla aile arasında bir kişi dört kişiye saldırdı. O şekilde gerçekleşti. Ondan sonrada pek bilgim yok zaten. Cenaze daha gelmemişti yoldaydı. Cenaze arabası gelince kavgaya devam ettiler. Burada çalışan olduğum için bir anda kapıya çıktım. Daha sonra polis geldi etraf dindi” dedi.