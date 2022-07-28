Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da tecavüz mağduru olduğunu iddia eden kadın bebeğini çöpe attı! O anlar kamerada!

O anlar kamerada! Bebeğini çöpe attı!

İstanbul'da evinin banyosunda doğum yapan V.S.K. isimli kadın ölü doğduğunu öne sürdüğü bebeğini çöpe attı. Gözaltına alınan kadın ifadesinde O.U.'nun tecavüzü sonucu hamile kaldığını ve ailesinden gizli doğum yaptığı için ölü doğan bebeği çöpe attığını iddia etti. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.S.K. tutuklanırken, içinde bebek olduğu değerlendirilen çantayı çöpe attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

28.07.2022 - 08:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da tecavüz mağduru olduğunu iddia eden kadın bebeğini çöpe attı! O anlar kamerada!
O anlar kamerada! Bebeğini çöpe attı!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Bahçelievler'de V.S.K. isimli kadın 22 Temmuz Cuma saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde evinin banyosunda doğum yaptı.

GECE 01.00 SIRALARINDA BEBEĞİ ÇÖPE ATTI

DHA'da yer alan habere göre V.S.K ölü doğduğunu öne sürdüğü bebeği saat 01.00 sıralarında çöpe attı. Polis ekipleri, çöplerin boşaltımının yapıldığı merkezde arama yapmalarına rağmen bebeğin cansız bedenini bulamadı.

TECAVÜZE UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Gözaltına alınan V.S.K. emniyetteki ifadesinde, 2021 Kasım ayında O.U ile tanıştığını ve O.U'nun evinde rızası dışında birlikte olduğunu öne sürdü. Bu ilişkiden hamile kaldığını iddia eden V.S.K. ifadesinde ailesinden gizli doğum yaptığını ve bebeği çöpe attığını da belirtti.

ERKEK ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Polis, O.U.'yu Bayrampaşa'daki evinde gözaltına aldı. Şüpheli O.U. emniyetteki işlemlerinin ardından "Cinsel Saldırı" suçundan sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

KADIN "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

V.S.K. ise sevk edildiği adliyede "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan V.S.K.'nın ölü doğduğunu ve çöpe attığını iddia ettiği bebeğin bulunması için atık merkezinde aramalar sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Semih Şahin hakkında iddianame hazırlandı
Semih Şahin hakkında iddianame hazırlandı
Alüminyum fabrikasında patlama ve yangın: 1 işçi yaralı
Alüminyum fabrikasında patlama ve yangın: 1 işçi yaralı
Darphane'de Genel Müdürlüğe Abdullah Yasir Şahin atandı
Darphane'de Genel Müdürlüğe Abdullah Yasir Şahin atandı
Metruk evde kan donduran cinayet
Metruk evde kan donduran cinayet

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.