Nuray'ı boğarak öldüren caniye 'iyi hal' indirimi!

DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yasak ilişki yaşadığı Nuray Erdem'i (32) boğarak öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapse çarptırılan tutuklu sanık Yusuf Akkoyun'un cezası, 'iyi hal' indirimi uygulanarak 25 yıla düşürüldü.

DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, eylemden sonraki ve yargılama sırasındaki davranışlarını dikkat alarak takdiri indirime kanaat getirdi.

Olay, geçen yıl 30 Kasım'da Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Orhaneli ilçesinde oturan Nuray Erdem, eşine halasına gideceğini söyleyip evden çıktı. Erdem, bir süre sonra eşini arayıp, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle halasında kalacağını belirtti. Bir gün sonra Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir binanın önünde Nuray Erdem'in cansız bedeni bulundu. Polis, olay ile ilgili aynı binada oturan Yusuf Akkoyun'u, Orhangazi ilçesindeki iş yerinde gözaltına aldı.

'KAPIYA BIRAKTIM, POLİSİ ARADIM'

Nuray Erdem ile geceyi birlikte geçirdiğini belirten Yusuf Akkoyun ifadesinde, "Evli olduğunu biliyordum, aramızda ilişki vardı. Gündüz buluştuk, geceyi de birlikte geçirmek istedik. Eşini arayıp, halasında kalacağını söyledi. Gece birlikte olduk. Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım ama Nuray kullanmadı. Duşa girdim, çıktığımda Nuray'ın fenalaştığını gördüm. Yanına gittiğimde bilinci kapandı. Kendine getirmeye çalıştım ama olmadı. Ben de üstünü giydirip, kapıya bıraktım. Polisi arayıp, bilgi verdim. Nuray'ın telefonunu ise çalılıkların arasına attım. Daha sonra Orhangazi'deki iş yerime gidip, çalışmaya başladım. Nuray'ı ben öldürmedim" dedi.

2'NCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

İfadesinin ardından Akkoyun, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu süreçte İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan Nuray Erdem'in boğazının sıkılarak öldürüldüğü yönünde otopsi raporu geldi. Rapor sonrası tekrar gözaltına alınan Yusuf Akkoyun, bu kez tutuklandı.

'NURAY ÖLDÜĞÜ İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM'

Yusuf Akkoyun hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasıyla dava açıldı. Duruşmasında savunma yapan sanık Akkoyun, Nuray Erdem ile olaydan birkaç gün önce köylüsü aracılığı ile tanıştığını belirterek, "Kendisiyle birkaç gün sonra buluştuk. Geceyi birlikte geçirdik. İlişki sırasında titremeye başladı. Bana panik atağının olduğunu söyledi. Sabah tekrar ilişkiye girmek istediğini söyledi. Lavaboya gittim, döndüğümde küçük abdestini yatağa yapmıştı ve morarmıştı. Kalp masajı yaptım. Üstünü giydirip, 2 kat aşağı indirdim. Apartmanın zillerine bastım. Sonra da bırakıp, cep telefonumda kontör olmadığından başka bir telefon bulmak için koştum. 112 Acil Servis'e telefon açması için birinden ricada bulundum. Ambulans gelmeden polis aracı geldi. Sağlık ekibi geldiğinde öldüğünü söylediler. Nuray öldüğü için çok üzüldüm. Suç işlemedim, beraatimi istiyorum" dedi.

SAVCI ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEDİ

28 Haziran'da görülen karar duruşmasında mütalaa veren savcı, Nuray Erdem ile gece iki kez ilişkiye girip, sabah aralarında çıkan ve nedeni belirlenmeyen tartışma sonucu kadını boğarak öldüren Yusuf Akkoyun'un, ömür boyu hapse çarptırılmasını talep etti. Savcı ayrıca Nuray Erdem'in cep telefonunu çaldığı için de sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşmada son sözü sorulan Yusuf Akkoyun, daha önceki ifadelerini tekrarladı. Nuray Erdem'i öldürmediğini iddia eden Akkoyun, beraatini ve tahliyesini talep etti.

MAHKEME İSTENEN CEZAYI 25 YILA DÜŞÜRDÜ

Suçun sabit olduğuna kanaat getiren mahkeme heyeti, sanık Yusuf Akkoyun'u 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra sanığın duruşmadaki iyi halini gözeterek Yusuf Akkoyun'un cezasında 'takdiri indirim' uyguladı. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, eylemden sonraki ve yargılama sırasındaki davranışlarını dikkat alan heyet, Yusuf Akkoyun'un cezasını 25 yıl hapse çevirdi. Mahkeme heyeti ayrıca 'hırsızlık' suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırılan sanık Akkoyun'un cezasını erteledi.