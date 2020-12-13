Noel Baba hırsızlara müdahale etti: O anlar kaydedildi!

DHA

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Riverside şehrinde yılbaşı alışverişi sezonunda suç önleme programı kapsamında yoğun mağazaların önünde Noel Baba ve Elf kılığında bekleyen iki polis memuru, bir aracı çalmaya çalışan hırsızlara müdahale etti. O anlar kameraya yansıdı.

Riverside Polis Departmanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Noel Baba ve Elf kılığındaki polis memurları nöbetleri sırasında 3 kişinin otoparkta park halindeki bir aracı çalma girişiminde olduğuna dair bilgi aldı. Gizli polislerden birinin bu 3 kişiyi aracı çalmaya çalışırken tespit etmesi sonucu memurlar olaya müdahalede etti. Bunun sonucunda kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden birinin gözaltına direndiği ancak daha sonra 2 şüphelinin de Noel Baba ve Elf'i tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

"ALT ET ONU NOEL BABA"

Kameraya yansıyan görüntülerde, Noel Baba ve Elf kılığındaki polis memurlarının, şüphelileri gözaltına alma anları görüldü. Ayrıca elf kostümündeki polis memurunun şüphelilerden birine silah doğrultarak ona ‘dizlerinin üstüne çökmesini’ söylerken, Noel Baba kostümlü polisin de diğer şüpheliye müdahale ettiği ve bu sırada bir kişinin de polise, ‘Alt et onu Noel Baba’ ifadeleriyle destek verdiği anlar kameraya yansıdı.

ÇALINAN ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Şüphelilerden birinin daha sonra serbest bırakıldığı ve diğerinin de ‘yasadışı uyuşturucu bulundurmaktan’ ve ‘gözaltına direnmekten’ gözaltına alındığı ifade edilirken; 3’üncü şüphelinin ise çalıntı araçla birlikte olay yerinden kaçtığı, çalınan aracın daha sonra terk edilmiş halde bulunduğu, ancak şüphelinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

YILBAŞI SEZONUNDA ARTAN HIRSIZLIĞA KARŞI 'NOEL BABA'NIN MÜDAHALESİ'

Yapılan açıklamada, yılbaşı alışverişi sezonunda perakende hırsızlığının büyük ölçüde arttığı bu nedenle polis memurlarının 'Noel Baba'nın Müdahalesi' adlı program kapsamında bu suçlara karşı önleyici yaklaşım sergilediği ifade edildi. Bu kapsamda, sivil polislerin yoğun mağazaların içinde ve dışında beklediği ve dışarda bekleyen polis memurlarından ikisinin de Noel Baba ve onun elfi kılığında olduğu belirtildi.