Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu. John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino lityum iyon pillerin gelişimine katkıda bulundukları için Nobel Kimya ödülüne layık görüldü.

Cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara ve elektrikli araçlara kadar her şeyde kullanılan Lityum-iyon bataryaları teknoloji dünyası için devrim niteliği taşıyor.

Lityum iyon piller 1970 yılında kimyager Whittingham tarafından keşfedildi. Goodenough lityum iyon pillerin gücünü iki katına çıkartarak çok daha güçlü ve kullanışlı piller üretti. Yoshino ise lityum bataryaları daha güvenli hale getirdi.