Nobel Barış Ödülü'nün bu yılki sahibi Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali oldu. Ali ödüle, Eritre'de barışın tesisine yaptığı katkılardan dolayı verildi.

Etiyopya ve Eritre sınır ihtilafı nedeniyle 1998-2000 yılları arasında savaşmıştı. İki ülke ilişkileri Temmuz 2018'de yeniden tesis edilmişti.

Ali,9 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 900 bin dolar) tutarındaki ödülünü 10 Aralık'ta başkent Oslo'da düzenlenecek törenle alacak.

ABIY AHMED ALI KİMDİR?

Abiy Ahmed Ali (d. 1976),Etiyopyalı siyasetçi. Abiy, Afrika ülkesi Etiyopya'da 2 Nisan 2018 tarihinden bu yana başbakanlık makamında bulunmaktakdır.

2008-2010 arasında Bilgi Ağı Güvenliği Ajansı başkanlığını yürüten Abiy, 2015 ile 2016 yılları arasında hükûmette yer alarak Bilim ve Teknoloji Bakanlığı görevini üstlenmiştir. Abiy 27 Mart 2018 tarihinden bu yana da Etiyopya Halk Devrimci Demokratik Cephesi'nin liderliğini yürütmektedir.

Ülke genelinde yaşanan huzursuzluk ve gösteriler sonucu 11 Mart 2018 tarihinde istifa eden dönemin başbakanı Hailemariam Desalegn'nin ardından 2 Nisan 2018 tarihinde başbakanlık makamına getirilmiştir.