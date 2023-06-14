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Fabrikada nitrik asit tankı patladı! 3 işçi yaralandı

Kırklareli'de korku dolu anlar yaşandı. Kentte bir fabrikada nitrik asit tankının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı

Giriş: 14.06.2023 - 12:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Nitrik asit tankı patladı! 3 işçi yaralandı
AA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde temizlik malzemeleri üreten fabrikada nitrik asit tankının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

Güneş Mahallesi'ndeki fabrikanın nitrik asit tankı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. 3 işçi yaralandığı olay nedeniyle fabrikaya itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler koruyucu kıyafetler giyerek olaya müdahalede bulundu.

Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde "mavi kod" verildi. Hasta ve hasta yakınlarının servise girişine bir süre izin verilmedi.

AFAD ekipleri tesiste cihazlarla kimyasal madde ölçümü gerçekleştirdi.

Bölgeye yayılan kimyasal madde nedeniyle fabrika çevresindeki bazı sahipsiz hayvanların da telef olduğu görüldü.

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