        Haberler Gündem 3. Sayfa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son dakika açıklama: Nitelikli dolandırıcılıktan 271 gözaltı | Son dakika haberleri

        5 milyar TL işlem hacimli nitelikli dolandırıcılık!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "971 vatandaşımızı dolandıran nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 206 kişi tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 07:45 Güncelleme: 08.10.2025 - 09:28
        5 milyar TL'lik nitelikli dolandırıcılık!
        Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 41 ilin İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin, "yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak vatandaşları dolandırdıkları", "sahte altın sattıkları", "kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları" ve "sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları"nın tespit edildiğini belirterek, şüpheliler hakkında cumhuriyet savcılıklarınca soruşturma başlatıldığını aktardı.

        Bu kapsamda, 971 vatandaşı dolandıran nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 41 ilde son bir aydır düzenlenen operasyonlarda 271 şüpheliden 206'sının tutuklandığını, 49'una adli kontrol hükümlerinin uygulandığını kaydeden Yerlikaya, şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi olduğunun tespit edildiğinin altını çizdi.

        Yerlikaya, emeği geçenleri tebrik ederek, operasyona ait görüntüleri de paylaştı.

        #dolandırıcılık
        #Son dakika haberler
