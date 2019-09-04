SON günlerde, İstanbul’un kalbi, vitrini Nişantaşı gündemden düşmüyor… Bölgedeki çevre düzenlemeleri çok tartışılıyor. Bir taraftan Rumeli Caddesi’ndeki bazı sokaklara asfalt dökülmesi, semtin dokusundan, yani Nişantaşı’yla bütünleşen Arnavut kaldırımından vazgeçilmesi eleştiriliyor. Diğer yandan ise Kuyumcu İrfan Sokak ve civarında başlayan düzenleme çalışmalarının Nişantaşı’nı daha da betonlaştırdığı yönünde itirazlar yükseliyor.

NİŞANTAŞI'NDA NELER OLUYOR?

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Rumeli Caddesi’ndeki birkaç sokağın asfaltlanmasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış, birtakım altyapı sıkıntıları nedeniyle geçici bir çözüm bulunduğunu söylemişti. Şimdi ise yıllar yılı kafe ve restoranların işgali altında olan Kuyumcu İrfan Sokak ve çevresindeki düzenlemelerle birlikte Nişantaşı yine çok konuşuluyor.

Kuyumcu İrfan Sokak’taki mekan işgallerinin kaldırılmasının ardından başlatılan çalışmalara, çevre sakinlerinden ve Nişantaşı’nı ziyaret eden İstanbullulardan 'Her yer beton yığını olacak' tepkileri yükseliyor. Peki Nişantaşı'nda neler oluyor? Kuyumcu İrfan Sokak'a beton mu dökülüyor? Rumeli Caddesi’ndeki asfaltlar kalacak mı, Arnavut kaldırımına dönülecek mi? Tüm bu soruları, konunun birinci derecedeki muhatabına, yani Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'e sordum…

Kuyumcu İrfan Sokak'taki yenileme çalışmaları tartışılıyor...

‘RİSK ALDIM YIKTIM, BETON YIĞINI YAPAR MIYIM!’

Başkan Keskin’e önce, Kuyumcu İrfan Sokak’ın akıbetini sordum. "Başkan buraya beton mu döküyorsunuz? Neler oluyor?" dedim ve şu yanıtı aldım: "O bölgede, 27 yıl önce Gülay Atığ’ın belediye başkanlığı döneminde yapılmış restoranlar vardı. Bu mekanlar da yolu işgal etmekteydi. Hatta bu işgal artık iyice çığırından çıkmış ve vatandaşa adım atacak yer kalmamıştı. Göreve geldikten hemen sonra Kuyumcu İrfan Sokak’taki işgalleri kaldırmak için proje başlattım. Sokağı işgalden kurtardıktan sonra altyapı çalışmalarına başladık. Burada yıllardır altyapı sıkıntısı ve koku problemi vardı. O sorunu bitirdik ve üst yapıya geçmeye başladık. Şimdi bilen-bilmeyen herkes bir şey söylüyor. Buradaki işgalleri risk alarak yıktım. Beton yığını yapar mıyım?"

Nişantaşı Kuyumcu İrfan Sokak, çalışmalar tamamlandıktan sonra böyle olacak...

‘TÜM İŞGALLERİ BİTİRECEĞİM’

Başkan Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuyumcu İrfan şu an yapım aşamasında. Bazı noktalarda yeşil olacak, toprağa temas edilecek. Ancak orada ağaçlandırma şansı yok. Bu sokağın altı zaten beton. Bu betonun üstüne bazı noktalara çim serilecek. Burası kamunun, yayaların kullanımına açılan bir yaşam alanı olacak. Bazı eleştiriler duyuyorum. ‘Burası mekan sahiplerine peşkeş çekilecek’ deniyor. Bu mümkün değil. Ben buradaki işgali bitirdim. Sadece Kuyumcu İrfan Sokak’ta değil, tüm Nişantaşı’ndaki, tüm Şişli’deki işgallere son vereceğim."

Şişli Belediye Başkanı Başkanı Muammer Keskin

‘NİŞANTAŞI’NDA REFERANDUM YAPILACAK’

Başkan Keskin, Kuyumcu İrfan Sokak’taki çalışmaların tamamlanmasının ardından ortaya beton yığını değil, yayaların kullanımına açılan bir yaşam alanı çıkacağını anlattı. Gelelim Rumeli Caddesi’ndeki bazı sokakların asfaltlanmasına… Başkan Keskin'e 'Ne olacak o sakaklar? Asfalt olarak mı kalacak?' diye sordum. İşte yanıtı: "Sadece Rumeli Caddesi değil Abdi İpekçi, Mim Kemal Öke için de kapsamlı bir rehabilitasyon projesi hazırlıyoruz… Çok kısa süre içinde tamamlanacak. Ardından da çevre sakinlerine, esnafa soracağız. Onların isteklerini, beklentilerini ön planda tutacağız. Mahalle meclislerinden görüşler alınacak ve oylama yapılacak. Seçilmeden önce kadınlara söz vermiştim. 'Topuklu ayakkabılarınızla rahatça yürüyeceğiniz bir ilçe yapacağım' diye. Bu sözü tutacağım. Benim zevkime göre değil, vatandaşın ihtiyacına cevap verecek, estetik, bu kente yakışır bir proje hayata geçecek."