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Ticaret Bakanlığı nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.6 artışla 23 milyar 364 milyon dolara, ithalat ise yüzde 34.9 artışla 29 milyar 466 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmelerin sonucu olarak nisan ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98.1 artarak 6 milyar 102 milyon dolara çıktı.

Böylece yılın ilk 4 ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 artarak 83 milyar 565 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde ithalatı ise yüzde 40.1 artarak 116 milyar 73 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı da böylece yüzde 129.7'lik yükselişle 32 milyar 500 milyon doları buldu.

ABD'YE İHRACAT YÜZDE 50 ARTTI

Nisan ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla 2 milyar dolarla Almanya, 1 milyar 776 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 167 milyon dolarla İngiltere oldu. Almanya'ya ihracat yüzde 21 artarken, artış oranı ABD'de yüzde 50, İngiltere'de ise yüzde 12ç4 olarak kaydedildi.