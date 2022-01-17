Nişan yemeğinde 91 kişi hastanelik oldu!

İlçede bir düğün salonunda dün akşam yapılan nişan merasiminde tavuklu pilav ikram edildi.

AA'da yer alan habere göre, yemekten yiyen 91 kişi, bir süre sonra baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Kocaali ve çevre ilçelerdeki hastanelerde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişiler, daha sonra taburcu edildi.