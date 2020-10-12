Nisa Ece cinayetinde önemli gelişme!

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Recep İnçke Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, şikayetçiler Caziye Ece ve Hasan Ece de hazır bulundu.
DHA'nın haberine göre, duruşma savcısı, evlilik birliği içinde eşlerden birinin başka biriyle diğer eşi aldatmasının haksız tahrik oluşturacağı yerleşik birçok Yargıtay uygulamasıyla sabit olduğunu belirterek "Haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını yönündeki mütalaasını tekrar etti.
NİSA ECE'NİN AİLESİ: EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN
Nisa Ece'nin ailesi, sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler. Şikayetçilerin avukatı Mustafa Haki Okuducu, savcının mütalaasına katılmadıklarını belirterek sanığın maktüle karşı iftirada bulunduğunu, hiçbir delili olmadığını belirterek sanığın tasarlayarak eşini öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.
SANIK: SUÇSUZUM
Sanık mütalaaya karşı son savunmasında, psikolojik durumunun iyi olmadığını, eşinin kendisine ihanet ettiğini ve suçsuz olduğunu ileri sürdü. Sanık son sözünde ise "Adalete güveniyorum" dedi.
SANIĞA İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
Mahkeme, sanık Recep İnçke'nin eşini kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, şartları oluşmadığı gerekçesiyle sanık hakkında "haksız tahrik" hükümlerinden indirim uygulamadı. Mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim de yapmayarak tutukluluğunun devamına karar verdi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Kağıthane'de 7 Aralık 2016'da Recep İnçke, kendisinden boşanmak isteyen eşi Nisa Ece İnçke'yi, silah sesini bastırması için televizyonun sesini sonuna kadar açarak kurşun yağmuruna tutmuştu. Ağır yaralanan kadın hayatını kaybederken, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi Recep İnçke'nin "Tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.
YARGITAY, "TASARLAMA YOK" DEMİŞTİ
Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise "olayda, sanığın suçu tasarlayarak işlediğine ilişkin delil bulunmadığı gözetilerek cezanın 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi gerekirken 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği gerekçesiyle kararı bozmuştu.
KADEM ÜYELERİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
Duruşma öncesi Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) hukuk kurulundan avukat Müjgan Siyah Çevik, öldürülen Nisa Ece İnçke'nin annesi Caziye Ece'nin de bulunduğu bir grupla birlikte basın açıklaması yaptı. "Nisa için adalet" yazılı pankart ve "Şiddete yer yok", "Kadına şiddete dur de" yazıl dövizler açan grup adına açıklama yapan avukat Çevik, ilk yargılamada sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini hatırlatarak yerel mahkemenin kararında direnmesini, en yüksek hadden ceza verilmesini gerektiğini belirtti.
Çevik, "Kadına yönelik şiddetle mücadele ederken, tahrik ve iyi hâl indirimi gibi uygulamaların failleri caydırıcılıktan uzak, bilakis daha da teşvik edici bir sonuç ortaya çıkardığını üzülerek görüyoruz. Bu asla kabul edilemez. Kadına karşı şiddet insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve bu suçu engellemek adına herkes sağduyulu olmakla yükümlüdür" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!