Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs salgını süreciyle ilgili video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulunuyor.

Nihat Özdemir'in açıklamaları:

"Değerli izleyicilerimiz, çok kıymetli basın mensuplarımız insanlık tarihinin en zorlu dönemlerinden birisini yaşıyoruz. Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını, bütün dünyayı sardı ve 5 ay geçmesine rağmen etkisini hala sürdürüyor.

Bu süreci birlik beraberlik içerisinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu felakete karşı her türlü tedbiri zamanında alarak dünyaya örnek bir mücadele gösterdik.

Pandemiyle savaşımızda her gün daha iyiye doğru gidiyoruz. Ancak tedbirlerden hiç vazgeçmeden, mücadeleyi asla bırakmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor.

Yaşanan bu süreçten Türk futbolu da haliyle etkilendi. Devletimizin aldığı kararlarla sportif tedbirleri dünyada en hızlı şekilde alan ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından maçlarımızı seyircisiz oynattık, ilk ölümlü vakalar sonrasında da liglerimizi erteledik.

Allaha şükürler olsun ki, o dönemde sahalarımızda virüs çıkmadı.

Şimdi 1.5 ay gibi bir zaman geçti. Futbol ailesi olarak hem dayanışma hem önlemler konusunda gerekli tüm adımları attık.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak virüse karşı kararlı mücadelemizle önemli bir yol aldık.

Devletimizin kararlarına harfiyyen uyduğumuz gibi futbola dönüş için Sağlık Kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Futbolun oynanabilmesi için tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı. Bunun birinci kısmını kamuoyu ile paylaştık, müsabaka evresini de en kısa sürede kulüplerimize ve kamuoyuna duyuracağız.

Bugüne dek en sağlıklı şekilde liglerimizin tamamlanması yönünde çaba gösterdik.

"Önce sağlık" anlayışımızdan hiç vazgeçmedik.

Hep Türk futbolunun selametini düşünerek hareket ettik.

Futbolumuzun bu krizden en az şekilde etkilenmesi için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz.

Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile toplantılar yaptık, Süper Lig, 1. Lig, 2. Ve 3. Lig kulüplerimizin fikirlerini aldık. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu başta devletimizin tüm kurumları ile istişare içinde süreci değerlendirdik. UEFA ve FIFA ile görüşmeler yaptık. Gerekli düzenlemeleri yaptık.

En son Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile bir görüşme gerçekleştirdik.

Kendisine bizleri kabul ettiği, değerli bilgilerini paylaştığı için teşekkür ediyorum. Sayın Koca, gerçekten zor bir görevi başarıyla yürütüyor, verdiği mücadele ve duruşu ile hepimize örnek oldu. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

Bugün de Yönetim Kurulumuz toplandı.

Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla hazırladığı Normalleşme Planı kapsamında değerlendirmelerde bulunduk.

Görevimizin zorluğunu ve sorumluluğumuzu biliyoruz.

Tüm şartları göz önünde bulundurarak bir yol haritası çizdik.

Bütün kamuoyunun da merakla beklediği kararımızı şimdi sizlere duyurmak istiyorum.

Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senaryolarımız da bulunmakla birlikte ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.

Bu kararımızla liglerin belirlediğimiz takvimde oynanması için Sağlık Bakanlığımıza müracaat edeceğiz. Sağlık Bakanlığımız da konuyu bugüne kadar değerli çalışmalara imza atan Bilim Kurulumuza havale edecek.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, beraber yapacakları çalışmalar sonrasında müsabakaların nasıl ve hangi şartlarda oynanacağına karar verecek. Bu süreçte Bilim Kurulu'nun Sağlık Kurulumuzla beraber yapacağı değerlendirmeleri de içeren sürecin sonunda ortaya çıkacak esasları tüm kulüplerimize bildireceğiz.

Bilim Kurulumuz bu çalışmalarını yürütürken biz de Futbol Federasyonu olarak Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Liglerimizdeki kulüplerimizi temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı ve dernekleri ile görüşmeler yapmaya başlayacağız. Tüm istişarelerimizi yapıp Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun maçların nasıl oynanacağına dair kararı çerçevesinde ligleri başlatacağız.

Devletimizin tüm kurumlarının desteğiyle sezonu tamamlamayı hedefliyoruz.

Antrenmanlarına başlayan kulüplerimizin bu zaman zarfında hazır hale geleceğine inanıyoruz.

Hiçbir şeyin eskisi olmayacağını biliyoruz ama yeni dönemi de fırsata çevirmek istiyoruz.

Bu nedenle, sağduyu içerisinde kararlara saygı duyarak, bireysel ve toplumsal tüm sorumluluklarımızı yerine getirerek bunu başaracağımızdan eminiz.

İnşallah liglerimizi en güzel şekilde temmuz ayı sonunda tamamlayacağız, kupalarımızı sahada vereceğiz ve ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ülkemize yakışır şekilde ev sahipliği yaparak sezonu taçlandıracağız.

Aldığımız kararlarımızın ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum.



Hiçbir virüse meydanı bırakmayacağımızı belirterek hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.

Elimizde 10 ayrı senaryo var. Bunları Sağlık ve Spor Bakanlığımızla paylaştık. Bize verilecek sistem içerisinde ligleri bitirmek istiyoruz. Ana hedefimiz sağlık. Futbolcuların, futbol adamlarının, basın mensupları için en iyisini düşüneceğiz.

Ankaragücü'nde vaka yaşanmıştık. Bundan sonrasını Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na uyarak yola devam edeceğiz. Biz verilecek kararları sağlık kurulumuzla değerlendireceğiz. Bunları bülten halinde yayınlayacağız.

Harcama limitleri konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bütün kulüplerimizin gelirleri azaldı. Yayıncı kuruluşla yaşadığımız sorunları birazdan açıklayacağım. Reklam gelirleri. Seyirci gelirleri. Görülüyor ki bundan sonra da seyircisiz oynayacağız. Lisans Kurulu bunları araştırıp değerlendirecektir.

BeIN Sports'a gelince... 5 yıllık anlaşmanın 3 yılını tamamlıyoruz. 2 yıl daha sözleşmemiz var. Hedefimiz BeIN Sports'la bu 5 yılı tamamlamaktır. Görüşüyoruz. Bütün şirketler gibi onlar da gelir kaybına uğramıştır. Kulüplerimiz gibi gelirleri azalmıştır. Bunun için sezon sonuna kadar ödeyecekleri 588 milyon TL var. Bununla ilgili görüşüyoruz. Onlar da ligin bir an önce oynanmasını istiyorlar. Yolumuza BeIN Sports ile devam etmek hedefimizdir.

Altyapılardan önce ilk amacımız ana liglerin başlaması. Daha sonra alacağımız kararları vereceğiz.

UEFA ve FIFA ile sürekli görüşüyoruz. Ödeyecekleri meblağlar var. Görüşmeler sürüyor. Öne çekilmesini talep ediyorum. Onlar da ellerinden geldikçe öne çekmeye çalışıyorlar. Geçen hafta milli takımda oyuncuları olan kulüpler için ödeme yaptılar. Biz de bir gün beklemeden bu paraları kulüplere yolladık. Hem Servet Yardımcı hem de Kadir Kardaş devamlı görüşüyorlar. Öne çekmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Eğer başlarsak 26 Temmuz'da ligi sonlandırmaya planlıyoruz. 7 haftasonu, sadece 1 hafta hafta arası maç oynayacağız. Sezonu 26 Temmuz'da bitirmek ana hedefimizdir. Yeni sezon için ise tahmin ediyorum ağustos ayını belki tatil dönemi yapabiliriz. Çalışmaları yapacağız. Bildiğiniz gibi Avrupa Şampiyonası 2021'e ertelendi. 25 Mayıs'ta liglerin bitmesi isteniyor UEFA tarafından. Ona göre ne kadar ara vereceğimizin hesabını yapacağız.

Kulüpler ile devamlı görüşüyoruz. Bu toplantılar neticesinde her zaman orta yol bulduk. Tek şehirde oynamak hiçbir zaman gündemimize gelmedi. Tamamen bizim dışımızda konuşulan şeyler. Bizim isteğimiz herkesin kendi stadında oynaması.

Ligleri hangi kulüplerin oynamak istediğini ya da istemediğini bilmiyorum. 18 takımdan 13-14'ü liglerin oynanmasını istiyor. 1. Lig'de ise 11 kulüp istiyor. 2 ve 3. liglerde ise 90 takımdan yüzde 73'ü oynanmasını istemiyor. Bu rakamları toplantılarda aldık.

Futbola dönüş protolüne zor diyenler var. Biz en az hasar göreceğimiz protokolü yayınladık. Herkes buna uyar mı bilemem. Bu sefer Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun yollayacağı yeni protokolü yayınlayacağız. Buna mutlaka uymaları gerektiğini söyleyeceğiz. Bunlara uyarsak inşallah ligleri oynayıp bitireceğiz.

27 Mayıs'ta yapılacak UEFA toplantısında birçok şey belli olacak. Beyaz Rusya'da lig devam ediyor. Sadece Hollanda ve Fransa'da devam etmiyor. Almanya'da başlıyor. Hırvatistan, Sırbistan, biz ve birçok Avrupa ülkesi liglerine başlama tarihlerini açıklayıp yollarına devam edecekler. İtalya, İspanya ve İngiltere'nin kararları önemli olacak. İtalya oynamak istiyor. Biz bugün açıklamamızı yaptık. Nasıl sağlıkta bu kadar başarılıysak sporda da bunu tüm dünyaya göstereceğiz.

14 kulüp istiyor dedim ama bu tahmin tabii. 12-13 hatta 14 takım oynamak istiyor. Ligler oynanırsa, yayıncı kuruluştan 588 milyon gibi bir alacağımız söz konusu. Takımlarımız onun için futbol oynayarak hem para tahsilatını istiyorlar. Bunun için çok oynamak isteyen var. 26. haftada çok konuşmalar oldu. Kimi oynamak istedi, kimi oynamak istemedi. Bunlara bakmıyoruz. Biz ligi oynatmak istiyoruz. Ana hedef bu ligi tamamlamak. Hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi finalinin bir baskısı yok. Ağustos ayında oynanması planlanıyor. Lig sarkabilir mi, sarkabilir. Ağustos sonuna kadar da sarkabilir.

Yabancı sınırını önümüzdeki sezon için konuşacaktık. Toplantılar yaparak karar almamız gerektiğini düşünüyorum. Acele etmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu virüs her şeyi değiştirecek. Kulüplerimizle görüşerek bir karar vereceğiz.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçımız kaldı. 2 yarı final ve 1 final. Bunları da görüşüyoruz. Hem yayıncı kuruluşla hem takımlarla görüşüyoruz. Bununla ilgili de yakın zamanda karar vereceğiz.

Şifresiz yayına gelince.... BeIN Sports haklı olarak çok büyük meblağ ödüyor, bu da ancak ve ancak reklam gelirleri ve şifre sayesinde kazanılıyor. Görüşmelerimiz sürüyor ama bu maçları şifresiz yayınlarlarsa hukuksal sıkıntılar çıkabileceği görünüyor. Bazı insanlar parasını ödemiş maç izlemek için. Buna karar verecek BeIN Sports yetkilileridir. Saygı duyacağız bu karara. Restoran ve kafelerde maç izlemek isteyenler için ona göre kararlar ve düzenlemeler olacaktır.

Herkesin bir görevi var. Ben işadamıyım ve federasyon başkanıyım. Bu süreçte ne kendi iş hayatımı ne de buradaki görevimi aksatmadım. Futbolcuların tek görevi de sahaya çıkıp tam randımanla mücadele etmektir. Bunun için her şeye dikkat etmesi lazım. Koronavirüsten korunarak elinden geleni yapmalıdır ki kulüplerden alacağı ücreti hak edebilmesi için.

Yayıncı kuruluş devlet televizyonu olsaydı biz yine aynı kararı alırdık. Şu anki şartlara göre bu kararı aldık. Belki seyircili oynamaya bile dönebiliriz şartlar oluşursa.

Maçların başlamasına karar verecek tek kurum TFF'dir. Biz bugün oturduk, konuştuk ve bu kararı verdik. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'ndan aldığımız yol haritasını izleyeceğiz. Eğer protokole uyarlarsa herhangi bir olay yaşamadan ligi bitiririz. Bir olay yaşanırsa buna göre tekrar bunu değerlendiririz.

Karantina süreci olsun, öteki konular olsun... Sağlık Kurulu ve Bilim Kurulu'na göre bunlara karar vereceğiz. Futbolcular, teknik direktörler, masörler, kampta çalışanlar, hepsi bu sistemin bir parçasıdır. Bunların hepsi protokolde yer alacaktır.

Basın tabii ki maçlarda yer alacak. Bunlar için kısıtlamalar getirilecektir. Akreditasyona ve sayılara dikkat edeceğiz.

Şampiyonlar Ligi finaline gelince... Ağustos sonunda oynanacakmış gibi bir durum var. Seyircili mi seyircisiz mi diye konuşmak için çok erken. İnşallah temmuz ayında seyahatlar başlar. Final de seyircili olur iyileşirse durum. UEFA da bunları görüp karar verecek."

HABERTÜRK TOPLANTIDAN ÖNCE DUYURMUŞTU

Habertürk Spor, toplantıdan önce maçların 12-13-14 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacağını duyurmuştu.