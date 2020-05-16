Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, koronavirüs nedeniyle durdurulan liglerin yeniden başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bir TV programına katılan Özdemir'in açıklamaları şöyle:

"Ligin başlaması bizim kendi başımıza aldığımız bir karar değil. Bizim hiçbir zaman Avrupa'dan futbol olarak kopmamız mümkün değil. 55 ülkenin üye olduğu UEFA'nın üyesiyiz. Bütün çalışmalarımızı UEFA ile danışarak yapıyoruz. Ayrıca TFF'nin Başkanvekili Sayın Servet Yardımcı, aynı zamanda UEFA'nın yönetim kurulu üyesi. Birçok profesyonel arkadaşım da UEFA'nın çeşitli kurumlarında görev alıyorlar. Biz UEFA'nın bir parçasıyız. UEFA'nın görüşleri bizim için çok önemlidir.

UEFA bize, "Yapılabilirse, futbolcu ve insan sağlığı önde olmak üzere bu maçları oynayabilirseniz, temmuz sonuna kadar tamamlayın. Ben de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını ağustos ayında oynayayım ve bunun finallerini ağustos ayı sonunda yapalım" diyor. Bu bizi niye ilgilendiriyor? Çünkü ağustos ayı sonunda yapılacak olan Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Bu bizim için önemli.

Sayın Bakan Mehmet Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Mehmet Sepil'in de olduğu telekonferans yaptık. Acaba haziran ayında başlanabilir mi? Bütün bunları değerlendirdik ve 7 tane üst, 3 de alt olmak üzere 10 senaryo hazırladık. Sayın Bakan'ın da görüşü bu. Karar bir istişareyle alındı ama alternatiflerimiz var. Ben diyorum ki, ligler şimdilik haziranda başlayacak. Benim alternatiflerime göre temmuz ayının ortasında da ben başlayabilirim. 12-13-14 Ağustos'ta da ben bu ligi tamamlayabilirim gibi elimde 10'a yakın senaryom mevcut.

Neye bakacağız? Türkiye'de kovid-19 olayı nasıl gidiyor? Çok şükür çok iyi gidiyor. Bırakın çok iyi gitmesini, bence dünyada bu işi en iyi başaran ülke Türkiye'dir. Sağlık altyapı yatırımlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesi, Bilim Kurulu'nun almış olduğu etkili kararlarla biz bu noktaya geldik. En iyi durumda olan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Her gün daha iyiye doğru gidiyor.

12 Haziran'a daha neredeyse 1 ay var. Ama elimizde alternatiflerimiz var. Dolayısıyla zaman yönünden bir sıkışıklığımız yok. Belki biz temmuz ayındaki maçlarımızı, şimdilik seyircisiz olmasına rağmen seyircili oynayabileceğiz, eğer her şey iyi giderse. Nasıl takımlarda önlemleri almışsak, stadyumda oturma düzeninden giriş çıkışların hepsinin planlamasını yaparak belki de maçlarımızı seyircili oynayacağız.

Sağlık Bakanımızı çok takdir ediyorum. Bugün bu noktada olmamızın en büyük nedenlerinden birisi kendisidir ve onun Bilim Kurulu'dur, Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Biz bu işi çok başarılı bir şekilde götürdük. Kendisine durumu anlattım ben. 'Biz başlangıç kararını almak istiyoruz' dedim. Vefat sayısı Almanya'da 8 bine yakınken, benim Türkiyem'de 4 bin. Almanya'da bugün Bundesliga başlıyor ve bizim için önemli bir rehber... Ne yaptılar, nasıl hazırlandılar?

"BİZDEN DAHA KÖTÜ DURUMDAKİ ÜLKELER FUTBOLA BAŞLIYOR"

Birçok ülke bizden kötü olmasına rağmen İtalya, İspanya, İngiltere gibi ülkeler bugün liglerine başlama tarihini ilan ettiler. Ben de Sayın Bakan ile konuşurken dedi ki: "Biz direkt hiçbir şeyinize karışmayız. Siz kararınızı alırsınız." Ben o gün de TFF Sağlık Kurulu'nun Futbola Dönüş Protokolünü kendisine takdim ettim. İnceledi; kapsamlı, iyi bir protokol olduğunu kendisi bana ifade etti. "Siz yolunuza devam edin, başınız sıkıştığında bana soru sorabilirsiniz" dedi. TFF'nin bir Sağlık Kurulu var ve bunun yanında tamamen enfeksiyon hastalıklarıyla ilgilenen bir Sağlık Kurulu Danışma Kurulumuz var.

Almanya, İtalya ve İspanya'nın protokollerinden aldık ve onlardan daha iyi bir protokol hazırladık. Hiçbir zaman sağlıktan ödün vermeyiz. Bizim hedefimiz sağlık şartları içinde bu ligi oynatmak. Basketbol ve voleybol bizden farklı. Onlar salon sporları yapıyorlar. Başkanlarıyla görüştüğümüzde 2 takımdan başka kimse oynamak istememiş. Futbolda öyle değil, 11-12 takım oynamak istiyor.

Son yönetim kurulu toplantısında almış olduğumuz bir karar var: Süper Lig'i 12 Haziran'da başlatalım. 19 Haziran'da 1. Ligi başlatalım. Temmuz'un 18'inde ise 2. Lig, 3. Lig ve BAL maçlarını oynatalım diye bir karar aldık. Sağlık şartları elverirse şimdilik kararlar bunlardır.

Mustafa Cengiz'e canı gönülden geçmiş olsun demek istiyorum. Her gün durumunu takip ediyorum. Sayın Gümüşdağ ağır bir süreç geçirdi. 2 gün evvel de Sayın Çebi pozitif çıktığını ifade ettiler. Dün telefonla görüştüm henüz belirti gözükmediğini, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ettiler. Kısa zamanda onun da bunu atlatmasını ve Beşiktaş'taki başkanlık görevini yürütmesini canı gönülden diliyorum.

Bütün takımlarımıza şunu diyorum; lütfen açık olun, adil olun, dürüst oldun. İstedikleri bir kararda onlar için özel karar alamayız. Lütfen adil olsunlar. Kendileri sık sık açıklamalarda bulunuyorlar. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan birçok kulüp yetkilisi mesajlar yolluyorlar. Hiçbir sporun ferdi kendisi için özel bir karar beklemesin. Ligden düşecek olanlar, düşmemek için küme düşme kaldırılsın gibi kararlar beklemesin bizden. Ne derlerse desinler TFF, futbol ve futbolcularla ilgili kararda sağlığı önde tutacaktır. Biz kararımızdan adım atmayız. Onların açıklamalarıyla kendilerine yarar karar çıkartmamızı beklemesinler. Süper Lig'de tahmin ediyorum, ligde kalma durumunda endişe olan kulüp ve teknik direktörlerimizin bazı açıklamaları var oynamama noktasında. Onların bu açıklamalarının bizim kararımızda herhangi bir etkisi olamaz.

"TEK BİR PLANIMIZ VAR. DİĞER SENARYOLAR KONUŞULMADI"

Tek bir planımız var. Bütün maçlar normal statüsünde seyircisiz olarak başlayacak. Bütün takımlar kendi stadında başlayacak. Herhangi bir senaryomuz bugüne kadar konuşulmadı. Daha liglerin başlamasına 1 ay var. Ne olur ne biter henüz kesin ifadeler kullanmak istemiyorum. İşte İstanbul'da oynansın, Antalya'da oynansın gibi fikirler ortaya atılmış. Sayın Spor Bakanımıza da sorduk 'Böyle bir şeyden haberim yok' dedi. Bizim de yok. Süreç nereye gidecek son 1 ayda yaşayıp göreceğiz, ona göre karar alınır.

Yapılan anketlerin çok önemli bir kesimi futbolu çok özlediğini ve bugünkü şartlarda bile maç olsa koşa koşa gideceği belirtiyor. Ankete katılanların %89'u futbolun başlamasını istiyor. Avrupa'da çoğu lig erken başlıyor. Zaten UEFA da seyircisiz başlamak istiyor.

Geçen hafta Kulüpler Birliği'nin yetkilileriyle bir araya gelerek FIFA'nın yayınladığı gibi futbolcu ile kulüp arasında bir anlaşmazlık olursa ne olacağı gibi durumda ne olacak konuları üzerine konuşup karar açıkladık. Herhangi bir anlaşmazlık olup da konu TFF'ye gelirse oturup kulübün ve futbolcunun dosyasına bakıp hukuki bir karar almaya çalışacağız. Ligde durumu nedir, maddi durumu nedir, futbolcunun bugüne kadar ki tavırları nedir... UÇK dediğimizi çözüm kurumumuz bu kararları alarak yoluna devam edecek. Esas olan futbolcu ile kulüp arasında kendi yaptığı anlaşmalardır. O anlaşmaları da inceleyip bu kararları alacağız. Adil olmak çok önemli. Korona şartları bu kararları vermek daha da zor. Kulüplerin maddi durumlar ortada. Stadyum gelirleri, maç gelirler kalmamış. Kurumlarımız en adil kararı almaya çalışacaktır.

"TEK KARARIMIZ LİGLERİ OYNATARAK BİTİRMEKTİR"

Belçika, Hollanda ve Fransa ligleri iptal kararı verdiler. Fransa Futbol Federasyonu aynı görüşte olmamasına rağmen Fransa Başbakanı bu kararı verdi. Fransa'da PSG liderdi ve çok ciddi puan farkı vardı. Süper Lig'de bugün iki takımımız aynı puanda, sadece gol farkı var. Arkasında yine iki takımımız az farkla üçüncü ve dördüncü sıradalar. Ligden düşmeye gelirsek yine gol farkıyla. Nefes nefese olan bir ligde tek kararımız ligleri oynatarak bitirmektir. Aksi halde büyük huzursuzluklar olur. Futbol sevgisi başka hiçbir şeye benzemiyor. Kim hak etmişse o şampiyon olsun.

Eğer kovid-19 olmasaydı bugün belki de şampiyonu ilan edeceğimiz gündü, olmadı. Önemli olan bu halden nasıl kısa sürede çıkıp eski günlerimize döneceğimizin planını yapmamız gerekiyor.

Kadınlar Ligi'ne de biz çok önem veriyoruz. UEFA, FIFA'nın kadın futboluna ayırdığı bütçe milyar dolar seviyesinde. Kadınlar Ligi'ni de ele alacağız, Futbol Gelişim Direktörümüz Tolunay Kafkas da konuyla ilgili çalışıyorlar. En kısa sürede süreci belirleyip kamuoyuna açıklayacağız.

12 Haziran'da başlayamazsak alternatif var. 19 Haziran var, 26 Haziran var... Liglerin oynanamama ihtimalini hiç düşünmek istemiyoruz. TFF'nin ana hedefi oynatarak bu ligleri tamamlamak. Diğer şartları hiç gündeme getirmedik. Bunları konuştuğumuz zaman başka yerlere çekilebilir. Hepimiz bu ligleri nasıl tamamlayabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Bundesliga'nın başlaması bizim için çok önemli bir ölçü.

Bütün takımları lig başlamadan 15 gün önce karantinaya aldılar. Buna rağmen bir teknik direktör diş macunu almak için karantinadan çıkıyor ve bu hafta takımının başında sahaya çıkamayacak.

Kulüpler Birliği'yle birlikte yola devam ederek kararları birlikte almak istiyoruz. Kulüplerle devamlı görüşme halindeyiz ama bizim şu anda en çok görüştüğümüz kulüpleri temsilen Kulüpler Birliği Başkanları Mehmet Sepil, Murat Sancak ve Volkan Can. Devamlı temas halindeyiz ve bu kararları paylaşarak almak istiyoruz. TFF'nin verdiği karara bütün kulüpler uymak zorundadır. Buna rağmen hep paylaşarak kararları üretmeye çalışıyoruz.

"YAYINCI KURULUŞU GÖZ ÖNÜNE ALMAK ZORUNDAYIZ"

Takımlar hazırlanırken sık sık test yaparak yollarına devam edecekler. Tabii ki içinde pozitif çıkabilir, onları ayırarak yolumuza devam edeceğiz. Bundesliga bir takımda 14 oyuncu kalsa dahi liglere devam etme kararı aldı. Bizim de hedefimiz oynatarak ligi bitirmektir. Bizim hep aldığımız kararların bir tarafı da ekonomidir. Bizim yayıncı kuruluş beIN Sports, önemli bir gelir elde ettiğimiz bir kurum. 4 büyük takımımızın gelirlerinin neredeyse %40'ı yayıncı kuruluş. Diğer takımların gelirlerinin %80'i yayıncı gelirleri. Biz bir karar alırken yayıncı kuruluşu da göz önüne almak zorundayız.

Yayıncı kuruluşla 2 sene daha sözleşmemiz devam ediyor. Şu ana kadar 3 taksit dışında ödemelerini tamamladılar. Bunun tutarı da 588 milyon TL'dir. Liglerin başlamasıyla birlikte ödemeler tamamlanacaktır. İyi bir sistem kurdular, maçları kaliteli veriyorlar. Bizim en büyük stratejik ortağımız. Önümüzde daha devam edecek 2 yıllık sözleşme söz konusu."