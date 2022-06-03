Atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın!

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Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir atık yağ geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında yükselen duman, kent merkezinden de görülüyor.