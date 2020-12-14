ABD'nin New York kentinde Aziz John Kutsal Katedral Kilisesi'nin merdivenlerinde açık hava koro konserinde silahlı bir kişi ateş açtı.

Saldırgan daha sonra polis tarafından vuruldu. Şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

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