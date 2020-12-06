Edinilen bilgiye göre, Kavak beldesinde faaliyet gösteren soğuk hava deposunda çalışan Afganistan uyruklu K.M. ile T.K, gece deponun yanındaki tek katlı binada soba yakarak uyudu.

AA'nın haberine göre, sabah saatlerinde binaya gelen diğer işçiler, K.M. ve T.K'nin hareketsiz şekilde yattığını fark edince sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, 2 işçinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiklerini belirledi.