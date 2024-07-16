Emekliye ek zam netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşı konusunda binlerce emeklinin beklediği açıklamayı yaptı. Emekli ek zammına ilişkin madde, vergi düzenlemesiyle beraber meclise sunulacak. Peki, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar...
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Emekli ek zammı hakkında beklenen açıklama bugün geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşı ve yurt dışı çıkış harcı hakkında açıklamalarda bulundu. Güler'in açıklamalarının ardından, en düşük emekli maaşı belli oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, 10 bin TL alanlar artık ne kadar alacak?
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?
Binlerce emeklinin beklediği emekli ek zammına dair son dakika açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkanı Güler, emekli maaşları hakkında "En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 olarak belirliyoruz." dedi.
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SEYYANEN ZAM YAPILMAYACAK
Güler yapılan bu artışın bütçeye maliyetinin 33 milyar TL olacağı bilgisini paylaştı. Seyyanen zammın söz konusu olmadığını ifade eden Güler Hazine desteğiyle en düşük aylıların 12.500 liraya tamamlanacağını söyledi.
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ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
En düşük emekli ücretlerine zam yapılması halinde temmuz ayında emekliler zam almaya hak kazanacak. Fakat ödeme takviminin SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 17’sinden itibaren başlaması ve SGK aylıklarının 10 bin liraya göre hesaplanıp işlemlerin tamamlanmasından dolayı temmuz ayında zamlar ücretlere yansımayacak.
Yapılan zam oranları, ağustos ayının ilk haftası itibarıyla temmuz ayındaki farklarla beraber ücretlere yansıyacak.
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YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINA DAİR AÇIKLAMA GELDİ!
Güler, emekli zammı açıklamasının ardından yurt dışı çıkış harcı için de beklenen açıklamayı yaptı. Açıklamasında "Yurt dışı çıkış harcı 500 Türk lirası olacak." ifadesine yer verdi.
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