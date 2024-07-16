Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA NETLEŞTİ! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 10 bin TL emekli aylığı alanlar ne kadar maaş alacak ve kök aylıklar değişti mi?

        Emekliye ek zam netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşı konusunda binlerce emeklinin beklediği açıklamayı yaptı. Emekli ek zammına ilişkin madde, vergi düzenlemesiyle beraber meclise sunulacak. Peki, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 12:47 Güncelleme: 16.07.2024 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Emekli ek zammı hakkında beklenen açıklama bugün geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşı ve yurt dışı çıkış harcı hakkında açıklamalarda bulundu. Güler'in açıklamalarının ardından, en düşük emekli maaşı belli oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, 10 bin TL alanlar artık ne kadar alacak?

        • 2

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

          Binlerce emeklinin beklediği emekli ek zammına dair son dakika açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkanı Güler, emekli maaşları hakkında "En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 olarak belirliyoruz." dedi.

        • 3

          SEYYANEN ZAM YAPILMAYACAK

          Güler yapılan bu artışın bütçeye maliyetinin 33 milyar TL olacağı bilgisini paylaştı. Seyyanen zammın söz konusu olmadığını ifade eden Güler Hazine desteğiyle en düşük aylıların 12.500 liraya tamamlanacağını söyledi.

        • 4

          ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

          En düşük emekli ücretlerine zam yapılması halinde temmuz ayında emekliler zam almaya hak kazanacak. Fakat ödeme takviminin SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 17’sinden itibaren başlaması ve SGK aylıklarının 10 bin liraya göre hesaplanıp işlemlerin tamamlanmasından dolayı temmuz ayında zamlar ücretlere yansımayacak.

          Yapılan zam oranları, ağustos ayının ilk haftası itibarıyla temmuz ayındaki farklarla beraber ücretlere yansıyacak.

        • 5

          YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINA DAİR AÇIKLAMA GELDİ!

          Güler, emekli zammı açıklamasının ardından yurt dışı çıkış harcı için de beklenen açıklamayı yaptı. Açıklamasında "Yurt dışı çıkış harcı 500 Türk lirası olacak." ifadesine yer verdi.

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Korkulan olmadı
        Korkulan olmadı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Galatasaray'dan Rusya seferi!
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 10 yaralı
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun resmen Fenerbahçe'de!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı resmen açıkladı!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        Habertürk Anasayfa