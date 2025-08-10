Netanyahu: Hamas silah bırakırsa savaş biter
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal planını onaylamasının ardında ilk kez konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas silah bırakırsa savaş biter" dedi. Netanyahu, "Gazze'ye yönelik yeni saldırıları planlarının amacı Hamas'ın kalan iki kalesini ortadan kaldırmak" ifadelerini kullandı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'yi işgal planını onaylamasının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in saldırıları durdurma şartını açıkladı ve "Hamas silah bırakırsa savaş biter" dedi.
"Amacımız Gazze'yi özgürleştirmek. Hamas değil, barışçıl sivil yönetim istiyoruz" diyen Netanyahu, "Gazze'ye yönelik yeni saldırı planları, Hamas'ın kalan iki kalesine saldırmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.
Netanyahu, "İsrail'in Hamas'ı yenmekten başka seçeneği olmadığını" öne sürdü.