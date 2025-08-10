Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Netanyahu: Hamas silah bırakırsa savaş biter | Dış Haberler

        Netanyahu: Hamas silah bırakırsa savaş biter

        İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal planını onaylamasının ardında ilk kez konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamas silah bırakırsa savaş biter" dedi. Netanyahu, "Gazze'ye yönelik yeni saldırıları planlarının amacı Hamas'ın kalan iki kalesini ortadan kaldırmak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 10.08.2025 - 16:43 Güncelleme: 10.08.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu: Hamas silah bırakırsa savaş biter
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'yi işgal planını onaylamasının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in saldırıları durdurma şartını açıkladı ve "Hamas silah bırakırsa savaş biter" dedi.

        "Amacımız Gazze'yi özgürleştirmek. Hamas değil, barışçıl sivil yönetim istiyoruz" diyen Netanyahu, "Gazze'ye yönelik yeni saldırı planları, Hamas'ın kalan iki kalesine saldırmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

        Netanyahu, "İsrail'in Hamas'ı yenmekten başka seçeneği olmadığını" öne sürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber!
        Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber!
        16 yaşındaki işçinin ölümüne yol açtı, serbest kaldı!
        16 yaşındaki işçinin ölümüne yol açtı, serbest kaldı!
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        Cuesta adım adım ayrılığa!
        Cuesta adım adım ayrılığa!
        AK Parti'den 10 Ağustos mesajları
        AK Parti'den 10 Ağustos mesajları
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Fenerbahçe'den transferde geri adım!
        Fenerbahçe'den transferde geri adım!
        Grok Taylor Swift'i soydu
        Grok Taylor Swift'i soydu
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        300 trilyon görsele ilham oldu
        300 trilyon görsele ilham oldu
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        "Boşanmıyoruz" tatili
        "Boşanmıyoruz" tatili
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        Habertürk Anasayfa