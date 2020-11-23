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İsrail televizyonu Channel 12, Başbakan Netanyahu'nun Pazar günü gizli bir şekilde Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini öne sürdü.

İsrail'de yayın yapan Ordu Radyosu da gelişmeyi doğrularken, Netanyahu'nun Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldiğini duyurdu.

İsrail başbakanlık ofisinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminden sonra Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmek için görüşmelere başlayacağı iddia edilmişti.