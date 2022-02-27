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Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında anılıyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve DP Genel Başkanı Uysal, Necmettin Erbakan'ın 11. ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı

27.02.2022 - 13:57 | Güncelleme: ABONE OL
Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 11'inci yılında anılıyor! Necmettin Erbakan kimdir?
Necmettin Erbakan, vefatının 11'inci yılında anılıyor
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HABERTURK.COM

Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın 11. ölüm yılı dolayısıyla Saadet Partisi tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde anma programı düzenlendi.

Programa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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