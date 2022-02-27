Necmettin Erbakan, vefatının 11'inci yılında anılıyor

Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın 11. ölüm yılı dolayısıyla Saadet Partisi tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde anma programı düzenlendi.

Programa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.