20 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, cumhurbaşkanı olarak kendi görevini fesheden kararnameyi dün imzaladı.
Nazarbayev, devlet televizyon kanalları aracılığıyla yaptığı halka hitabında, bugünkü hitabının özel olduğunu, kendisi için zor bir karar aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı olarak yetkilerimi feshetme kararı aldım." dedi.
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, kalan görev süresi bitene kadar cumhurbaşkanlığı yetkisinin Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev'e devredileceğini söyledi.
Tokayev, yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Nazarbayev'den devraldı. 2020 yılına kadar görev yapacak.
Törenin ardından konuşan Tokayev, ülkenin anayasasına uygun şekilde vatandaşlarının haklarını ve özgürlüğünü garanti edeceğini belirterek, kendisine verilen cumhurbaşkanlığı görevini iyi niyetle yerine getireceğini söyledi.
Tokayev, başkent Astana'ya Nazarbayev'in isminin verilmesi önerisini dile getirirken, tüm şehirlerin merkez caddelerinin Nazarbayev'in ismini taşıması gerektiğini belirtti.
Tokayev, Astana'da Nazarbayev'e bir anıt yapılmasını ve kendisine "onurlu senatör" görevinin verilmesini de önerdi.
Cumhurbaşkanı Tokayev, konuşmalarının ardından Nazarbayev'e "Halk Kahramanı" unvanı ve "Altın Yıldız" özel simgesi verdi.
Nazarbayev'in Ulusal Güvenlik Konseyi, Nur Otan Partisi Başkanı ve Anayasa Konseyi üyeliğinin devam edeceğine dikkati çeken Tokayev, stratejik önem taşıyan kararların alınmasında Nazarbayev'in fikrinin öncelikli olacağını söyledi.
Nazarbayev, 6 Temmuz 1940 tarihinde Kazakistan'ın Kaskelen ilçesinde doğdu. 1989'da Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesinin birinci sekreterliğine seçilen Nazarbayev, 1 Aralık 1991'de oyların yüzde 98,7'sini alarak Kazakistan'ın cumhurbaşkanı seçildi. Nazarbayev'in görev süresi 2020 yılında sona erecekti. Nazarbayev, ülkeyi 30 yıl yönetti.
"ASTANA'NIN ADI NURSULTAN OLSUN"
Tokayev, Nursultan Nazarbayev'in adını ölümsüzleştirmek amacıyla başkent Astana'nın adının 'Nursultan' olarak değiştirilmesi önerisinde bulundu.
Tokayev yaptığı konuşmada, "Bizim büyük çağdaş cumhurbaşkanımızın, Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanının adının ölümsüzleştirilmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanımızdan sonra başkentimiz Nursultan olarak adlandırılmalı" dedi.
TECRÜBELİ DİPLOMAT
SSCB Dışişleri Bakanlığında 1975'te çalışmaya başlayan ve Singapur'daki SSCB Büyükelçiliğinde diplomat olarak kariyerine başlayan Tokayev, SSCB'nin Dışişleri Bakanlığında farklı kademelerde görev aldı.
1992'de Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Tokayev, 2 yıl sonra Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.
Tokayev, Mart 1999'da Başbakan Yardımcısı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kararnamesi ile 7 ay sonra Kazakistan Başbakanı oldu.
2002'de başbakanlıktan istifa eden Tokayev, Dışişleri Bakanı olarak 2007'ye kadar görev yaptı. Tokayev, bu görevinin ardından Kazakistan Senatosu Başkanı oldu.
Dışişleri Bakanlığı döneminde nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda aktif rol oynayan Tokayev, bu yönde yapılan bazı anlaşmalara imza koydu.
Bağımsız Devletler Topluluğu ve Şangay İşbirliği Örgütü'nde önemli görevler üstlenen Tokayev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı, BM Cenevre Ofisi'nde Genel Müdür, BM Silahsızlanma Konferansı Genel Sekreter Özel Temsilcisi görevlerinde bulundu.
Tokayev, Kazakça, Rusça, İngilizce, Çince ve Fransızca biliyor.
Kazak dilinin Kiril alfabesinden Latin alfabesine dönüştürülmesinin destekçilerinden olan Tokayev, uyuşturucu satıcılarının ömür boyu hapis veya idam cezasına kadar sert şekilde cezalandırılmasını önermişti.
Tokayev, bu faaliyetleri ulusal çıkarları tehdit eden terörizm ile eş değer olarak tanımlamıştı.
Ayrıca Tokayev, Avrasya Ekonomik Birliği ile ilgili entegrasyondan yana yaklaşımları ile biliniyor.
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