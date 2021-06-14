NATO Zirvesi Bildirisi yayımlandı

NATO üyesi ülkelerin liderleri, Suriye'den Türkiye'yi tehdit edebilecek füze saldırılarına karşı teyakkuz halinin devam edeceğini, Türkiye'nin güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına bağlılıklarının süreceğini bildirdi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında NATO Zirvesi tamamlandı.
Zirvenin ardından yayımlanan bildiride, "Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir." ifadesi yer aldı.
Suriye’deki Esad rejiminin, füzeleri kendi halkına karşı kullandığı belirtilen bildiride, "Suriye'den Türkiye'yi bir kez daha vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz. Suriye’den balistik füze tehdidini izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz." denildi.
Bildiride, Suriye’de güvenlik ve istikrarın BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı uyarınca gerçek bir siyasi süreç olmadan sağlanamayacağı vurgulandı.
Suriye genelinde bir ateşkes ile BM’nin Suriye halkına insani yardımlarının en az 12 ay boyunca yapılmasını sağlayacak yeniden yetkilendirme yapılması çağrısında bulunulan bildiride, "Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz." ifadesine yer verildi.
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