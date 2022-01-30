NATO Ukrayna'ya asker gönderecek mi?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun bir Rus işgali durumunda Ukrayna'ya asker gönderme planının olmadığını söyledi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, BBC'nin sorularını yanıtladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde NATO'nun asker gönderip göndermeyeceğini sorulması üzerine Stoltenberg, "Ukrayna’ya NATO askeri birliklerini gönderme planımız yok." dedi.
Stoltenberg, "NATO müttefiklerinin orada eğitmenleri var, onlara kapasite geliştirme, siber savunma da dahil olmak üzere savunmalarını modernize etme konusunda yardım ediyoruz. Ayrıca İngiltere de teçhizat, savunma silahları gibi yardımlarda bulunuyor" dedi.
NATO ile Ukrayna'nın ortaklığının sınırlı olduğunu belirten Stoltenberg, "Bir müttefike yapılan saldırıya ittifaktan bir yanıt gelir ancak Ukrayna NATO müttefiki olmadığı için bu geçerli değil." ifadelerin kullandı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da BBC'nin Sunday Morning Show'a verdiği demeçte, bir Rus işgali durumunda İngiliz askerlerinin Ukrayna birliklerinin yanında savaşmak için gönderilmesinin pek olası olmadığını söyledi.
Truss, Rusya'nın "büyük olasılıkla" Ukrayna'yı işgal etmek istediğini söyledi. "Bu yüzden onu vazgeçmeye teşvik etmek için caydırıcılık ve diplomasi yoluyla elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.
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