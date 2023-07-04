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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresinin uzatılması için anlaşmaya varıldı

Son dakika... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresinin 1 Ekim 2024'e kadar uzatılması için anlaşmaya varıldı

Giriş: 04.07.2023 - 12:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresinin uzatılması için anlaşmaya varıldı
HABERTURK.COM / Reuters

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin 1 Ekim 2024'e kadar uzatılması için anlaşmaya varıldı.

2014'ten bu yana NATO Genel Sekreterliği görevini yürüten Stoltenberg'in görev süresi dördüncü kez 1 yıl daha uzatıldı.

Eski Norveç Başbakanı Stoltenberg'in NATO liderliği, ittifak içinde geniş kabul görüyor.

Görev süresinin uzatılmasından onur duyduğunu dile getiren 64 yaşındaki Stoltenberg, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Stoltenberg açıklamasında, "NATO Müttefiklerin Genel Sekreterlik görev süremi 1 Ekim 2024'e kadar uzatma kararından onur duydum. Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki transatlantik bağ, yaklaşık 75 yıldır özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi sağladı ve daha tehlikeli bir dünyada ittifakımız her zamankinden önemli." ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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