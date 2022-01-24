NATO'dan Doğu Avrupa'daki müttefiklerine ilave savaş uçağı!

Son dakika bilgilerine göre, NATO, Doğu Avrupa'daki müttefik ülkelere ilave savaş uçağı ve savaş gemileri gönderileceğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker konuşlandırmasına karşılık, NATO'nun Doğu Avrupa’daki müttefik ülkelerine ilave savaş uçağı ve savaş gemileri göndereceğini açıkladı.

Stoltenberg açıklamasında, "NATO'ya ek güç katkısında bulunan müttefikleri memnuniyetle karşılıyorum. NATO tüm gerekli önlemleri almaya devam edecek, ittifakın doğu kısmını güçlendirecek." dedi.