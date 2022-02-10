NATO'dan Rusya'ya mektup!

Reuters

Son dakika bilgilerine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a diyaloğu devam ettirmek için mektup gönderdim" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesinin ardından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin sayısının arttığını söyleyen Stoltenberg, olası bir saldırı için uyarı zamanının daraldığını söyledi.

"EN KÖTÜSÜNE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Stoltenberg, "Bu Avrupa'nın güvenliği için tehlikeli bir an, Rus birliklerinin sayısı artıyor. NATO, Rusya için tehdit değil ancak siyasi çözüm ararken en kötüsüne de hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Diyaloğu devam ettirmek için Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a mektup gönderdiğini belirten Stoltenbeg, "Rusya'nın diplomatik çözüm ve ekonomik yaptırım arasında seçim yapması gerekiyor." dedi.