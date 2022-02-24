NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca müttefiklerle istişarede bulunarak, caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı aldıklarını duyurdu.

AA'da yer alan habere göre NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tamamen haksız ve sebepsiz olan korkunç saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.

"Belarus'un da bu saldırıya olanak sağladığı için" kınandığının belirtildiği açıklamada, saldırının uluslararası hukukun ve Rusya'nın taahhütlerinin ciddi bir ihlali olduğu ifade edildi.