Son dakika... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ukrayna'ya destek mesajı vererek, "Ukrayna halkının yanındayız. İttifak müttefiklerini korumak ve savunmak için elinden geleni yapacak." dedi.

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