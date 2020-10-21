NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

NATO Sekreteri Jens Stoltenberg, "Doğu Akdeniz'de durumu endişe ile izliyorum. Gerginliğin düşürülmesi için Türkiye ile Yunanistan arasında hat kuruldu. NATO ve AB'nin ortak hedefi gerginliğin azaltılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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