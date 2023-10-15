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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Narkogüç operasyonlarında 190 gözaltı!

        Narkogüç operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında, 190 zanlının gözaltına alındığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 09:32 Güncelleme: 15.10.2023 - 09:39
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        Narkogüç operasyonlarında 190 gözaltı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak'ta operasyon düzenlendiğini belirtti.

        "Narkogüç" adı verilen operasyonlarda, zehir tacirleri ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı 190 şüphelinin yakalandığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

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        "Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının, geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."

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