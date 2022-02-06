Narko baskında uçaksavar mermisi ele geçirildi!

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Zafer Samancı'nın haberine göre Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldığı S.A.'nın evine akşam saatlerinde baskın yaptı.

Ekiplerin yaptığı detaylı aramada evden uyuşturucunun yanı sıra silahlar ve mühimmat çıktı. Yapılan aramada 2 tabanca ile 4 şarjör, 150 adet 9 milimlik tabanca fişeği, ruhsatsız pompalı tüfek, 2 elektronik hassas terazi, 7 adet sentetik hap, 1 gram metamfetamin, 3 kilo 405 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ekipleri şaşkına çeviren ise evde halı altında bulunan gizli bir bölmede ele geçirilen uçaksavar mermileri oldu. Gözaltına alınan S.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.