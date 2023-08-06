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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Namık Kemal Zeybek ATA Parti'yi kurdu

        Namık Kemal Zeybek ATA Parti'yi kurdu

        Eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek ATA Parti'yi kurdu. Partinin kurucu genel başkanlığına, Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 13:19
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        Namık Kemal Zeybek ATA Parti'yi kurdu
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        ATA Parti, eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek tarafından kuruldu.

        Partiden yapılan açıklamada, partinin ana politikasının, Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimini, bilgi çağı gerçekleriyle yeniden yorumlayarak, yeniden Türk devrimini tasarlamak olduğu belirtildi.

        Partinin 40 kişilik Kurucular Kurulu da toplanarak, Parti Merkez Başkanlık Divanı yöneticilerini belirledi.

        Partinin kurucu genel başkanlığına, Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi.

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