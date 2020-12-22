40'ı aşkın ülke kapılarını kapattı! İngiltere'de neler yaşandı?

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İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türünün çıkmasının ardından başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke İngiltere'ye yönelik seyahat kısıtlamaları getirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu söylemiş, Sağlık Bakanı Matt Hancock ise yeni türün "kontrolden çıktığını" söylemişti. Bu açıklamalar tüm dünyada endişeye yol açmış, ülkeler bir biri ardında kısıtlama kararı almıştı.

Türkiye, Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Avusturya ve Hollanda başta olmak üzere 40'ı aşkın ülke İngiltere'ye seyahatlerin askıya alındığını duyurdu.

JOHNSON'A ULUSAL KARANTİNA BASKISI

İngiliz Guardian'da yer alan haberde, bilim insanlarının Başbakan Boris Johnson'a ulusal karantina uygulamasına geçmesi konusunda baskı yapıldığını aktardı. Hükümete danışmanlık yapan bilim insanları, acil adım atmama durumunda binlerce insanın hayatını kaybedebileceği, "ekonomik, sosyal ve insani anlamda felaket" yaşanabileceğini söyledi.

Fransa'nın İngiltere ile sınırını kapatmasını kaleme alan Independent gazetesi, Başbakan Boris Johnson'ın, Fransa'yla diplomatik görüşmeler yaparak Süveyş Kanalı üzerindeki yük taşıma yolunun açılmasını talep ettiğini yazdı. İngiliz hükümetine danışmanlık yapan bilim insanı Sir Patrick Vallance, yeni mutasyon ışığında daha sıkı kısıtlamalar gelebileceğini söyledi.

Fransız Le Figarı gazetesi, mutasyon haberlerinin Avrupa'yı endişelendirdiğini dile getirdi. Haberde, daha hızlı yayıldığı bilinen mutasyonun tehlike seviyesini değerlendirmenin vakaların artması nedeniyle zor olduğu belirtildi. Fransa, pazar günü alınan kararla 48 saat boyunca İngiltere ile tüm seyahati durdurdu.

DSÖ: DAHA HIZLI YAYILAN VİRÜSÜN ÖLÜME NEDEN OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR KANIT YOK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türünün "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlendiği basın toplantısında, "Son birkaç günde İngiltere ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüsün türlerine ilişkin haberler var. Virüsler zamanla mutasyona uğrar. Bu doğal ve bekleniyordu." dedi.

İngiltere'nin bu türün daha kolay bulaştığını bildirdiğini aktaran Ghebreyesus, "Ancak şimdiye kadar kuvvetle muhtemel ciddi hastalık veya ölüme neden olduğuna dair hiçbir kanıt yok." ifadesini kullandı.

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise bir soru üzerine, "İngiltere, yeni tip koronavirüsün daha fazla yayılan türünün aşıları etkilemediğini belirtti." ifadesini kullandı.

FRANSA İNGİLTERE İLE SINIRINI KAPATTI

Fransa, yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararı almış, bunun üzerine Dover Limanı'nda tır kuyrukları oluşmaya başlamıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa'nın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türü nedeniyle tırların geçişine izin vermemesine ilişkin Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü ve sorunun birkaç saat içinde çözülmesini umduğunu söyledi.

Johnson, yeni tür nedeniyle aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkenin İngiltere ile olan seyahati durdurmasını görüşmek üzere acil durum kabinesini topladı.

Toplantı sonunda açıklama yapan Johnson, İngiltere'nin diğer ülkelerin yeni Kovid-19 türüne ilişkin endişelerini anladığını ancak araçta tek başına bulunan bir tır şoföründen kaynaklanabilecek riskin çok düşük olduğunu savundu.

MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Johnson, Dover Limanı'ndaki gecikmelerin İngiltere'ye gelen yiyecek ve ilaç sevkiyatının küçük bir miktarını, İngiltere'den Avrupa kıtasına giden malların ise sadece yüzde 20'sini etkilediğini, konuya ilişkin Macron ile "mükemmel" bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Macron'un sorunu çözmeye istekli olduğunu söylediğini aktaran Johnson, durumun "birkaç saat içinde" halledilmesini umduğunu aktardı.

"500 BİN KİŞİ AŞININ İLK DOZUNU ALDI"

İngiltere Başbakanı Johnson, ülke çapında 500 bin kişinin koronavirüs aşısının ilk dozunu aldığını duyurdu. Basın toplantısı düzenleyen Johnson, okulların Ocak ayında normal şekilde yeniden açılmasını istediğini ve bunun öncelik olduğunu söyledi, ancak bunun virüsün yayılmasına bağlı olduğunu vurguladı.

İNGİLTERE'DE ADI KONULMAMIŞ KARANTİNA

İngiltere, 5 Kasım'da başlayan ulusal çaptaki ikinci karantinanın 2 Aralık'ta sona ermesinin ardından 3 aşamalı önlem planına geçmişti.

İlk aşamada restoran ve barlar ancak saat 23.00'e kadar açık kalabiliyor, evden çalışma teşvik ediliyor.

2. aşamada, kapalı mekanda başka bir hane üyesiyle görüşülemiyor, dışarıdaki buluşmalar ise 6 kişiyle sınırlandırılıyor, barlar ancak restoran olarak hizmet verebiliyor, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabiliyor.

3. aşamada ise kapalı spor salonları hizmet veremiyor, gerekli olmadığı sürece seyahat edilemiyor, barlar ve restoranlar ancak paket servisi yapabiliyor ve spor etkinlikleri düzenlenemiyor.

4. aşamayla da aynen karantinada olduğu gibi temel ürünlerin satılmadığı ticari işletmelerin kapatılması gerekiyor ve gerekli olmadığı sürece yurtdışına seyahat yapılmaması isteniyor. Bu nedenle 4. aşama önlemler, adı konulmamış karantina olarak görülüyor.