Şentop'tan Hocalı mesajı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 1992'de Ermeni güçlerince gerçekleştirilen katliama karşı uluslararası toplumun hala "üç maymunu oynadığını" belirterek "Tek millet, iki devlet olarak Türkiye; Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yanında olmaya daima devam edecektir." ifadesini kullandı.
Şentop, Hocalı Katliamı'nın 30'uncu yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Hocalı şehitlerini rahmetle yad ettiğini belirtti. Mesajında, "Kederde ve sevinçte ebediyen birlikte olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum." ifadesine yer veren Şentop, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece, Azerbaycan'ın Kura ve Aras nehri arasındaki vatan toprağı Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı'da Ermenistan askerlerinin saldırısında 83 çocuk, 106 kadın ve 70'i yaşlı olmak üzere 613 Azerbaycan Türkü'nün katledildiğini hatırlattı.
"Çocuk, kadın ve yaşlıları işkence ederek öldüren zalim ve korkaklar güruhu, sekiz aileyi tamamen yok etti ve 487 kişiyi ağır yaralayarak sakat bıraktı. 1275 kardeşimizi esir aldılar; esir alınanlardan 68’i kadın, 28’i çocuktu. Akıbetini bilemediğimiz 150 kardeşimiz ise bugün hala kayıptır." sözleriyle katliamı anlatan Şentop, mesajında şunları kaydetti:
"Savaşmanın da vicdanı ve hukuku olduğuna inanan kadim bir medeniyetin mensupları olarak hafızalarımızda en ağır cezaya mahkum ettiğimiz bu katliama karşı, uluslararası toplum hala üç maymunu oynamaktadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz 30 yıl önce meydana gelen Birinci Karabağ Savaşı'nda maruz kaldıkları vahşet ve katliamın bedelini 2020 yılında 44 gün süren şanlı bir destanla ödeterek tarihlerinde yeni bir sayfa açmış ve böylece Hocalı Katliamı'nın acısına merhem olmaya çalışmıştır. Ancak buna rağmen hunharca katledilen masumların kaybı yüreğimizdeki sıcaklığını korumaktadır.
Türkiye olarak 20. yüzyılın sonlarında, sözde uygar dünyanın gözü önünde gerçekleşen ve uluslararası bir suç olarak resmi kabul görmüş bu soykırımı, tarihin kara lekelerinden biri olarak asla unutmayacağız. Bütün insanlığın dersler çıkartması, 21. yüzyılda hortlayan barbarlığın trajediye dönüşen sonuçlarıyla vicdani muhasebe yapması ve başka Hocalılar yaşanmaması için bu acıyı her yıl dünyaya hatırlatmaya devam edeceğiz. Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybeden ve vatanları için kahramanca savaşan bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Tek millet, iki devlet olarak Türkiye; Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yanında olmaya daima devam edecektir."
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