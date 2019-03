Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemle ilgili basın toplanıtısı düzenledi.

Cengiz'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Cumartesi günü Galatasarayımız'da çok tartışma yaratan bir genel kurulu tamamladık. Başlangıcınında huzur ve bütünlükle başlayan toplantımızın aynı şekilde neticelenmesini arzu ederdik. Maalesef öyle olmadı. Mali anlamda genel kurul üyelerimizden tasvip ettiği başarılara imza attık. Bunun ardında yapılan idari reformların olduğunu kuşku yoktur. Mali, sportif, idari yapılanmanın sistematize edilmesi için gayret gösterdiğimiz bilinir. Camiamız için çok önemli olan mali başarı için şampiyonluğa yürüdüğümüz süreçte verilecek zararın bilincinde Galatasaray camiasına itidal çağrısı yapıyorum.

Ben bana oy veren, vermeyen herkesin başkanıyım. Bu an itibariyle Galatasaray'ın menfaatleri uğruna gereken her şeyin yapılacağından camiamızın endişesi olmasın. Her türlü önlem alınacaktır. Biz görevimizin başındayız. Genel kurulda haksız ve tartışmalı kararlara karşı hukuki mücadelemize girişeceğiz. Tüm Galatasaraylılar müsterih olsun. Emanetiniz emin ellerdedir."